Séoul, Washington et Tokyo condamnent fermement l’envoi de troupes nord-coréennes en Russie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont fermement condamné le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, ainsi que ses homologues américain et japonais, Joe Biden et Shigeru Ishiba, ont publié, vendredi dernier, une déclaration commune lors d’un sommet tenu en marge du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (Apec), au Pérou.Les trois dirigeants ont accusé les autorités nord-coréennes et russes d’avoir élargi la guerre d'agression unilatérale menée par Moscou contre l'Ukraine. Et d’ajouter que l'intensification de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, notamment le transfert d'armements et de missiles balistiques, était particulièrement préoccupante au regard du statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies de la Russie. Séoul, Washington et Tokyo ont, par ailleurs, réaffirmé leur soutien au droit fondamental de l'Ukraine à exercer sa légitime défense, conformément à l'article 51 de la charte onusienne.En outre, les trois alliés ont renouvelé leur détermination à parvenir à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Ils se sont engagés à réagir fermement à toute tentative de violation ou de contournement des résolutions onusiennes relatives à Pyongyang, ainsi qu'à celles visant à affaiblir le régime international de non-prolifération. Le communiqué indique aussi le soutien de Washington et Tokyo à la vision du président sud-coréen pour une péninsule coréenne fondée sur la liberté, la paix et la prospérité.Enfin, Yoon, Biden et Ishiba ont annoncé la fondation d’un secrétariat Corée du Sud-Etats-Unis-Japon pour institutionnaliser leur coopération. Ils ont expliqué que cette nouvelle instance permettrait d’aligner davantage leurs actions et objectifs communs pour faire de l’Indo-Pacifique une région prospère, connectée, résiliente, stable et sûre.