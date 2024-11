Premier sommet entre la Corée du Sud et la Chine depuis deux ans

Photo : KBS News

Le président sud-coréen a tenu vendredi dernier, heure locale, une rencontre bilatérale avec son homologue chinois au Pérou, où se tenait le sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). Il s'agit du premier sommet entre Yoon Suk Yeol et Xi Jinping depuis celui organisé en novembre 2022, à l'occasion du sommet du G20 à Bali, en Indonésie.Dès le début, Yoon a manifesté son souhait de voir les deux pays continuer de maintenir une communication et une coopération étroites malgré les bouleversements dans l'ordre mondial de la sécurité et de l'économie. Il a ensuite déclaré espérer que Séoul et Pékin travailleraient ensemble pour promouvoir la stabilité et la paix dans la région, en particulier face aux provocations répétées de la Corée du Nord, à la guerre en Ukraine et à la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou.Le président chinois a souligné, de son côté, que les deux nations devront contribuer davantage à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité de la région. Il s’est engagé à jouer un rôle de leader avec son interlocuteur pour atteindre ces objectifs.Yoon et Xi se sont aussi accordés sur la nécessité d'accélérer les négociations sur les services et les investissements dans le cadre de l'accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et la Chine, qui célèbrera son dixième anniversaire l’année prochaine.Concernant les échanges humains, les deux dirigeants ont décidé de renforcer la coopération dans divers domaines. Après avoir intensifié les échanges de haut niveau entre les gouvernements cette année, ils ont prévu de les élargir pour y inclure aussi le secteur privé, y compris les échanges impliquant les jeunes.En ce qui concerne la situation de la péninsule, Séoul a demandé à Pékin de jouer un rôle constructif dans les relations avec Pyongyang. Cependant, ce dernier a donné une réponse de principe, exprimant simplement le souhait de résoudre les problèmes de manière pacifique par le dialogue et les négociations.Enfin, les deux chefs d’Etat se sont mutuellement invités à se rendre visite dans leurs pays respectifs. Alors que Xi n’est pas retourné en Corée du Sud depuis 2014, sa visite devrait avoir lieu de manière naturelle dans le cadre du sommet de l'Apec qui se tiendra l'année prochaine à Gyeongju.