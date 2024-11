Budget 2024 : bras de fer politique entre le PPP et le Minjoo

Photo : KBS News

Alors que l'examen du budget de l'année prochaine commence officiellement aujourd'hui, le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), a insisté sur la nécessité d'une gestion efficace des finances publiques.La formation présidentielle souligne qu'il est impératif d'introduire des règles budgétaires afin de bien utiliser l'argent public et de parvenir à la fois à la croissance et au bien-être social.Lors d'une réunion du comité exécutif, Han Dong-hoon, le chef du parti au pouvoir, a déclaré : « Nous avons besoin de règles pour prévenir structurellement la gestion inefficace des finances publiques et pour garantir cohérence et responsabilité dans leur utilisation. Le moment est venu de légiférer sur les règles budgétaires ». Avant d’ajouter que même une économie aussi puissante que celle des États-Unis s'orientait récemment vers une réforme et une rationalisation de ses finances.Par ailleurs, le PPP a décidé de mettre en place une task force visant à empêcher tout retard dans le procès de Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, le premier parti de l’opposition.De son côté, le Parti de centre-gauche a réitéré sa demande d’adoption de la loi sur la nomination d'un procureur spécial pour enquêter sur les affaires impliquant Kim Keon-hee, l'épouse du président.Lors d'une réunion de son comité exécutif, Lee Jae-myung a affirmé : « si le parquet ne fait pas correctement son travail, il est naturel de nommer un procureur spécial pour protéger les procédures légales et l'ordre juridique qui sont en péril ».Il a ajouté que le parquet, censé être le dernier rempart de l'ordre, dissimulait des crimes et perturbait l'ordre national tout en précisant que les citoyens souhaitaient le rétablissement de l'ordre juridique dans le pays.Dans ce contexte, le Minjoo collabore avec des organisations citoyennes pour organiser une série de manifestations : un rassemblement régional dans la région métropolitaine est prévu ce week-end, suivi d'un rassemblement national le 30 novembre.