Séoul muscle sa défense face à Pyongyang et triple son budget stratégique

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé aujourd’hui un renforcement significatif de la posture militaire face à la Corée du Nord, sous l’administration actuelle. Depuis la suspension de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre, les opérations et exercices dans les zones frontalières ont été normalisés. Dix-huit exercices de terrain à l’échelle de la brigade et vingt-deux manœuvres d'artillerie et de tirs en mer ont été menés.Le déploiement des ressources stratégiques américaines, interrompu entre janvier 2018 et mai 2022, a repris. Depuis, ces déploiements ont eu lieu plus de trente fois, renforçant l’alliance militaire entre Séoul et Washington. Par ailleurs, le ministère a annoncé une augmentation du budget consacré aux systèmes Manned-Unmanned Teaming (MUM-T), qui atteindra 3 069 milliards de wons (environ 208,81 millions d’euros) en 2024, triplant ainsi le budget de 2022.La Corée du Sud prévoit également de consolider son système de défense « à trois axes » tout en augmentant les salaires de base des sous-officiers, qui passeront à 2 millions de wons (1 360 euros) par mois l’année prochaine, illustrant ainsi une stratégie visant à améliorer les capacités et les conditions des forces armées.