Kim Jong-un : il faut concentrer tous nos efforts sur la préparation à la guerre

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a mis l’accent sur le renforcement des forces de défense lors du 4e congrès de commandants et de directeurs politiques de régiment de l'Armée populaire, vendredi dernier. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, le Rodong Sinmun.L’homme fort de Pyongyang a déclaré que le renforcement de la puissance nucléaire constituait une politique irréversible pour son régime. Il a souligné qu’il ne lui restait qu’à perfectionner l’état de fonctionnement de la force nucléaire, afin qu'elle puisse remplir immédiatement sa mission de dissuasion de guerre ainsi que celle d’attaque préventive en cas de besoin.Kim III a aussi indiqué que le bloc militaire de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon révélait sa nature menaçante. Et d’ajouter que Washington déployait constamment des équipements militaires stratégiques autour de la Corée du Sud et de mener des entraînements pour préparer leurs alliés à la guerre d'agression.Enfin, le dirigeant nord-coréen a affirmé que les Etats-Unis et l’Occident menaient la guerre contre la Russie, en utilisant l’Ukraine comme avant-garde. Selon lui, cette guerre doit être perçue comme un moyen d’accroître l'expérience en situation réelle et d'élargir le champ des interventions militaires à l’échelle mondiale. Il n’a toutefois fait aucune mention du déploiement de troupes nord-coréennes en Russie.