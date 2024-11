Photo : YONHAP News

En ce troisième mardi du mois de novembre, il fait plutôt beau sur la majorité du pays du Matin clair. Cependant, quelques gouttes sont prévues dans la matinée à Busan et Yeosu, et dans l’après-midi sur l’île méridionale de Jeju.En ce qui concerne les températures, elles sont similaires à celles de la veille. En effet, sur le chemin du travail, il fait 0°C à Séoul et -1°C dans les régions intérieures. 3°C sont enregistrés à Gangneung, sur la côte est, et 7°C à Busan. Il fait 6°C à Yeosu et 10°C, la maximale, à Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera 10°C dans la capitale et 13°C à Gangneung et dans la majorité des régions intérieures. Le mercure grimpera jusqu’à 16°C à Busan et 17°C à Jeju.