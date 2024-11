G20 : Yoon promet de rejoindre la lutte mondiale contre la faim et la pauvreté

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue sa tournée sud-américaine. Après avoir participé au sommet de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, à Lima, au Pérou, Yoon Suk Yeol est arrivé hier à Rio de Janeiro, pour, cette fois, celui du G20. Cette grand-messe annuelle des dirigeants des vingt principales économies de la planète s’est ouverte ce même jour.Au cours de la première session de travail, le chef de l’Etat sud-coréen a rejoint l’« alliance globale contre la faim et la pauvreté », voulue par le président du pays hôte de la réunion. Dans la foulée, il a promis une enveloppe de 10 millions de dollars, cette année, pour aider l’Afrique à faire face à la crise alimentaire.De même, Yoon a annoncé que son pays envisageait de porter, en 2025, à 150 000 tonnes l’assistance alimentaire par le biais du PAM, le Programme alimentaire mondial. Cette année, Séoul l’avait déjà doublée, à 100 000 tonnes.Le leader sud-coréen s’est également engagé à jouer un rôle de pont vers la prospérité entre les pays industrialisés et ceux en développement. Sans oublier de souligner la nécessité de l’accord FID sur la facilitation de l'investissement pour le développement.C’est un traité visant à promouvoir les flux d’investissements de la communauté internationale vers les pays en développement. La Corée du Sud et le Chili en sont les coordinateurs. Actuellement, les discussions sont en cours pour son intégration à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Le président Yoon a par ailleurs appelé à un arrêt immédiat de la coopération militaire illégale entre la Corée du Nord et la Russie.