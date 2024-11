G20 : nouvelle réunion des dirigeants du groupe MIKTA

Photo : YONHAP News

Yoon Suk Yeol s’est entretenu hier avec les chefs d’Etat ou de gouvernement des quatre autres Etats membres du groupe MIKTA, et ce, en marge du sommet du G20 à Rio de Janeiro. Ce partenariat informel réunit cinq pays : le Mexique, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l’Australie.A l’issue de leurs discussions, les dirigeants des cinq Etats ont publié un communiqué de presse, dans lequel ils ont réaffirmé leur volonté de coopérer pour le développement durable, la paix et la sécurité internationales et la réforme des institutions de la gouvernance mondiale.Dans le même temps, ils ont exhorté tous les pays membres des Nations unies à soutenir la Charte et les résolutions de l’organisation, en particulier celles de son Conseil de sécurité.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, cette rencontre permettra à la Corée du Sud se voulant un « Etat pivot mondial » de consolider le réseau entre le « Sud global » et les nations de moyenne puissance.