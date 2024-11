Yongsan : Washington a informé Séoul de son feu vert à Kyiv pour utiliser ses missiles contre Moscou

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a informé Séoul de sa décision d’autoriser l’Ukraine à utiliser les missiles américains ATACMS contre la Russie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un haut responsable de la présidence sud-coréenne, lors d’un échange avec les journalistes de son pays, à Rio de Janeiro, où se tient le sommet du G20.Pourtant, il s’est montré prudent sur les perspectives de la fourniture des armes sud-coréennes à Kyiv. Selon lui, rien n’a été décidé à ce sujet et aucune discussion concrète n’a commencé.Selon lui, la Corée du Sud ne pourra savoir si elle doit livrer ou non son armement au pays envahi par le pays de Poutine, directement ou indirectement, qu’après avoir écouté une délégation que Volodymyr Zelensky envisage de dépêcher à Séoul.Questionné sur les propos tenus par Yoon Suk Yeol dans ses interviews écrites avec des journaux brésiliens, l’officiel a répondu sans détour que la Corée du Sud devrait discuter des affaires courantes avec son allié américain avant les autres Etats, tout en poursuivant ses efforts pour développer davantage ses relations avec la Chine.Lors de ces entretiens, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré que son pays n’avait pas à choisir entre les USA et l’empire du Milieu dans leur rivalité.