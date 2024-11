Kim Jong-un reçoit le ministre russe des Ressources naturelles

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a rencontré hier le ministre russe des Ressources naturelles, actuellement en voyage à Pyongyang.A en croire l’information relayée aujourd’hui par l’agence officielle nord-coréenne, la KCNA, le dirigeant suprême a reçu Alexandre Kozlov au siège du Parti des travailleurs. L’occasion pour lui de réaffirmer que « la coopération entre les deux alliés se resserre, s’élargit et s’approfondit » après la conclusion de leur partenariat stratégique global en juin dernier.Le maître de Pyongyang a aussi souligné la nécessité de « promouvoir davantage les échanges commerciaux, économiques, scientifiques et technologiques intergouvernementaux », et ce à la hauteur de ce nouvel accord bilatéral.Sachez que Kozlov est arrivé ce dimanche dans la capitale nord-coréenne à la tête d’une délégation du gouvernement de Moscou, qui doit prendre part à la 11e réunion du comité de coopération bilatérale en la matière.Par ailleurs, une autre délégation russe a fait le déplacement à Pyongyang. Dirigée par le directeur de l’Académie militaire de l’état-major général, Vladimir Zaroudnitski, elle y est arrivée hier. Mais les médias d’Etat du pays communiste n’ont pas fourni de détails sur l’objet de sa visite.