Cho Tae-yul appelle à des efforts simultanés pour dénucléariser la Corée du Nord et pour arrêter le soutien militaire russe

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a été invité à s’exprimer en visioconférence au 9e forum stratétique sud-coréano-américain, organisé hier au centre d'études internationales stratégiques (CSIS), think tank basé à Washington.Dans sa prise de parole, Cho Tae-yul a préconisé que la Corée du Sud et les Etats-Unis déploient simultanément des efforts pour empêcher le développement nucléaire de Pyongyang et l’aide militaire de Moscou à celui-ci.D’après le chef de la diplomatie, « la Corée du Nord d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier ». Et une menace existentielle s’est fortement accrue en raison de ses programmes nucléaires et balistiques. De plus, le comportement du régime de Kim Jong-un déstabilise le monde entier au-delà de l’Asie du Nord-est. Le déploiement de ses troupes en Russie et les livraisons de ses armes représentent une menace directe pour l’Europe et un risque aussi pour la sécurité en Indopacifique.Le plus haut diplomate s’est d’ailleurs montré confiant sur les relations de son pays avec les USA sous la seconde présidence de Donald Trump. Pour lui, l’alliance bilatérale continuera son développement et la coopération atteindra alors son niveau le plus élevé.