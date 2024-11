Kurt Campbell espère que Trump continuera de renforcer l’alliance avec Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le sous-secrétaire d’Etat de Joe Biden a souhaité que l’administration entrante du président nouvellement élu, Donald Trump, ne rompe pas avec la politique de son prédécesseur pour continuer de renforcer l’alliance avec Séoul.Kurt Campbell a tenu ces propos devant le 9e forum stratétique sud-coréano-américain, tenu hier au centre d'études internationales stratégiques (CSIS), à Washington.Selon le numéro deux de la diplomatie américaine, « au centre de l’engagement militaire de Washington se trouve son alliance dure comme la pierre avec Séoul et Tokyo ». Et les USA sont récemment parvenus à un accord « extrêmement généreux et sympathique » avec ces deux pays sur leurs contributions financières à la présence de GIs sur leur territoire. Campbell a donc espéré que la nouvelle administration ferait preuve, elle aussi, de la même sagesse.Le haut diplomate a par ailleurs conseillé au gouvernement de Yoon Suk Yeol de contacter au plus vite l’entourage du prochain chef de la Maison Blanche pour le persuader de croire que l’alliance Séoul-Washington est aussi bénéfique aux Etats-Unis.