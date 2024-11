IDA : Séoul augmente de 45 % sa contribution

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé d’augmenter de 45 % par rapport à 2021 sa contribution à l'Association internationale de développement (IDA), le fonds de la Banque mondiale destiné aux pays à faible revenu. Le montant doit alors s’élever à 845 milliards de wons, contre 584 actuellement.D’après le ministère de l’Economie et des Finances, cette décision sera annoncée lors de la réunion du processus de reconstitution des ressources IDA-21, prévue les 5 et 6 décembre à Séoul. Et elle a pour but de déployer le leadership du pays, qui se rêve en « Etat pivot global », et de conduire les autres nations à lui emboîter le pas.Le président Yoon Suk Yeol a fait part, lui aussi, d’une telle augmentation lors de la première des trois sessions du sommet du G20, tenu lundi et mardi à Rio de Janeiro.La Corée du Sud est l’unique nation à être devenue donatrice au fonds parmi ses bénéficiaires. Elle faisait partie du groupe de ceux-ci dans les années 1960 et 1970.