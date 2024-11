Une cinquième inculpation contre Lee Jae-myung, le chef de file de l’opposition

Photo : YONHAP News

Les chefs d’accusation s’accumulent contre le patron du Minjoo, la principale force d’opposition. Le Parquet a inculpé aujourd’hui Lee Jae-myung, cette fois pour « abus de biens sociaux » sans pour autant le placer en détention. Il s’agit de sa cinquième inculpation.Le ministère public le soupçonne d’avoir puisé, entre 2018 et 2021, dans les comptes de la province de Gyeonggi pour financer ses dépenses personnelles comme des repas. A l’époque, il en était le gouverneur. Les enquêteurs estiment le montant à quelque 106 millions de wons.Cet ancien rival malheureux de Yoon Suk-yeol à l’élection présidentielle de 2022 est déjà jugé pour quatre affaires distinctes survenues lorsqu’il avait dirigé la ville de Seongnam, en banlieue sud de Séoul, et la province de Gyeonggi entre 2010 et 2021, avant de se porter candidat à la dernière présidentielle.