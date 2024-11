La naissance du roi Sejong sera célébrée le 15 mai

Photo : YONHAP News

A partir de l’année prochaine, le 15 mai va être désigné comme journée nationale afin de commémorer l’anniversaire de Sejong le Grand. La décision a été prise, mardi, lors du conseil des ministres. C’est ce qu’a fait savoir le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.Qui est Sejong le Grand ? Il s’agit du quatrième roi de la dynastie Joseon qui est né le 15 mai 1397. C’est à lui qu’on doit la création du « hangeul », l’alphabet coréen. Cette dernière est déjà célébrée, chaque année le 9 octobre. Mais une autre journée en son honneur a été créée, car il a accompli des prouesses non seulement dans le domaine culturel, mais aussi en économie, en défense et en société.Aux alentours du 15 mai, de nombreuses manifestations vont ainsi être organisées en souvenir de ce monarque bien aimé par le peuple.