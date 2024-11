Météo : un mercredi mitigé, partagé entre du soleil et de la grisaille

Photo : KBS News

En ce troisième mercredi du mois de novembre, le temps est mitigé au pays du Matin clair. Aucune précipitation n’est prévue, mais le ciel reste gris dans certaines régions. Notamment c’est dans la diagonale de Mokpo à Gangneung que le soleil brille. Dans le reste du pays, la grisaille domine.Concernant les températures, sur le chemin du travail, il fait 2°C à Séoul, tout comme à Cheongju, Andong et Daejeon. La minimale est de -1°C à Chuncheon et il fait 0°C à Suwon. Dans le sud, cependant, le mercure grimpe un peu plus : il fait 9°C à Busan et 13°C, la maximale, à Jeju.Dans la seconde partie de journée, il fera entre 12 et 15°C, avec une maximale toujours pour Jeju avec 16°C. Notamment dans le Jeolla, il fera 13°C, et 15°C à Gangneung.