Yoon sur le chemin du retour après son voyage diplomatique multilatéral en Amérique du Sud

Photo : YONHAP News

Le président de la République a quitté mardi Rio de Janeiro pour Séoul, après une tournée en Amérique du Sud. Cette dernière fut marquée par sa participation aux sommets de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) et du G20. L’avion présidentiel « Code One », opéré par l’armée de l’air, a décollé de la base aérienne de Galeão, au Brésil. Il devrait atterrir demain matin en Corée du Sud.Au sommet de l’Apec, qui s’est tenu les 15 et 16 novembre à Lima, au Pérou, Yoon Suk Yeol a fermement dénoncé la coopération militaire illégale entre la Russie et la Corée du Nord, appelant à une réponse internationale coordonnée. En marge de l'événement, il a rencontré son homologue péruvienne Dina Boluarte. Ensemble, ils ont exploré des opportunités de collaboration bilatérale, notamment dans le secteur de la défense. Le numéro un sud-coréen a également participé à un sommet trilatéral avec le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, ainsi qu’à un sommet bilatéral avec le président chinois Xi Jinping, une première en deux ans.Le 17 novembre, Yoon a rejoint Rio pour le sommet du G20. Il y a renouvelé ses appels à un renforcement de la coopération internationale face aux rapprochements militaires Pyongyang-Moscou. Lors de la troisième session du sommet, le dirigeant a mis en avant l’initiative sur l’énergie sans carbone (CFE), qu’il avait lancée en septembre dernier, comme un levier clé pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.Par ailleurs, le président sud-coréen a rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer. Au menu de leurs discussions : des implications du partenariat militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Ils ont convenu de renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs. Ils ont également souligné l’importance d’accélérer la modernisation de leur accord de libre-échange. Enfin, Yoon a échangé avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, les deux leaders s’accordant sur l’urgence de consolider leur collaboration pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment en minéraux critiques.