Destroyer Jeongjo le Grand : livraison à la Marine la semaine prochaine

Photo : YONHAP News

Le destroyer Jeongjo le Grand va être livré à la Marine sud-coréenne le 27 novembre prochain. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités militaires. Ce nouveau navire, baptisé du nom d'un roi de la dynastie Joseon, a été mis à l'eau en juillet 2022. Depuis, une série d'essais effectués par son constructeur Hyundai Heavy Industries et par l'Administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA) ont permis de vérifier ses performances de base. Après une cérémonie de mise en service début décembre, il sera soumis à une gamme complète de tests pendant un an, avant d'être déployé.Avec une capacité de 8 200 tonnes, le nouveau destroyer est le plus grand du genre de la Marine sud-coréenne. Il peut atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds (environ 55 km/h). Contrairement à ceux équipés du système Aegis actuellement en service, il est capable non seulement de détecter et de suivre les missiles balistiques, mais également de les intercepter. Et ce, grâce aux missiles sol-air SM-3 qui l'équiperont. Après le feu vert du gouvernement en avril dernier, l'armée sud-coréenne compterait actuellement acquérir le SM-3 Block I, capable d’intercepter des cibles à une altitude allant jusqu'à 500 km, tenant compte de la possibilité pour la Corée du Nord de tirer des missiles à portée intermédiaire ou des ICBM.En plus du SM-3, le Jeongjo le Grand pourrait également être équipé de missiles SM-6, capables d’intercepter des missiles balistiques en phase terminale. L'Armée envisage également d'équiper les destroyers de classe Sejong le Grand avec ces engins pour renforcer davantage le réseau de défense antimissile multicouche.