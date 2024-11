Indice des prix à la production agricole : plus forte baisse en 4 ans en octobre

Photo : YONHAP News

En octobre, les prix à la production ont enregistré une baisse pour le troisième mois consécutif. D’après les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), l’indice des prix à la production a reculé de 0,1 % par rapport à septembre. Cette diminution est principalement attribuée à une chute marquée des prix des produits agricoles, forestiers et halieutiques, dont l’indice a dégringolé de 8,7 % sur un mois, enregistrant ainsi sa plus forte baisse depuis octobre 2020. Les prix du chou et des épinards, en particulier, ont chuté de 46,1 et 62,1 % respectivement.Selon la banque centrale, ce repli s’explique par un effet de base lié à la hausse exceptionnelle des prix en septembre, combiné à une amélioration des conditions de récolte pour plusieurs légumes.À l’inverse, l’indice des prix des produits industriels a progressé de 0,2 % en octobre. Cette hausse est portée par les produits pétroliers et du charbon (+2,0 %) ainsi que par les aliments et boissons (+0,4 %).Par ailleurs, l’indice des prix de l’offre intérieure, qui inclut également les produits importés, a repris sa trajectoire haussière avec une augmentation de 0,1 %. Cette évolution est largement attribuée à l’augmentation des prix à l’importation, résultant de la dépréciation du won face au dollar américain et de la hausse des cours mondiaux du pétrole.