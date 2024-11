La Corée du Sud lutte contre la coqueluche

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud se mobilise face à une possible recrudescence des infections respiratoires cet hiver, en particulier celle de la coqueluche. À cet effet, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a annoncé hier la mise en place d’une équipe conjointe dédiée à la gestion des maladies respiratoires.Lors de sa première réunion tenue ce matin, la directrice de la KDCA, aussi cheffe de l’équipe, a souligné que la coqueluche connaît une propagation significative cette année. Jee Young-mee a rappelé que même les pays développés enregistrent un nombre élevé de cas et de décès, notamment chez les nourrissons.Sur le plan national, d’après ses précisions, depuis juin, la coqueluche touche principalement les enfants et les adolescents. Toutefois, le nombre de cas parmi les bébés de moins d’un an reste limité grâce à une couverture vaccinale efficace et à des diagnostics précoces. Elle a également indiqué que la majorité des patients présentent des symptômes bénins, tout en insistant sur l’importance de la vaccination contre les infections respiratoires.Selon les données de la KDCA, 33 327 cas de coqueluche ont été recensés cette année en Corée du Sud, soit une augmentation spectaculaire par rapport aux 292 cas signalés en 2023. Après un pic observé en juin et juillet, le nombre de cas avait diminué avant de repartir à la hausse en octobre.