THAAD : d’anciens responsables soupçonnés d'avoir fait fuiter des secrets d'état

Photo : YONHAP News

La Cour des comptes accuse l’administration Moon Jae-in d’avoir divulgué des informations confidentielles concernant le déploiement du système de défense antimissile THAAD en Corée du Sud. Fin octobre, elle avait demandé l’ouverture d’une enquête par le Parquet général. Parmi les principaux responsables visés figurent quatre hauts cadres de la sécurité nationale de l’époque, dont Chung Eui-yong, ancien chef du Bureau de la sécurité nationale, et Jeong Kyeong-doo, ex-ministre de la Défense.Ces hommes sont soupçonnés d’avoir transmis à des organisations civiles des informations classées concernant le remplacement des équipements du THAAD, une opération conjointe des armées américaine et sud-coréenne. Cette fuite aurait visé à retarder le déploiement du système antimissile. L’opération, menée sans préavis le 29 mai 2020 sur la base militaire américaine de Seongju, dans le Gyeongsang du Nord, avait provoqué de vives tensions, marquées par des affrontements entre la police et des manifestants locaux, notamment des militants anti-THAAD.La Cour des comptes soupçonne également ces responsables d’avoir divulgué à la Chine des informations classées comme secrets militaires, lors d’un briefing organisé avant l’opération, dans le but d’apaiser les préoccupations de Pékin.Cette inspection, initiée en octobre 2023, fait suite à une demande déposée trois mois plus tôt par une association d’anciens généraux de l’armée. L’enquête couvre 11 institutions et devrait aboutir à la publication de ses conclusions au cours du premier semestre 2025.