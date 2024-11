Posco : annonce de la fermeture d’un laminoir

Photo : YONHAP News

Le sidérurgiste sud-coréen Posco a annoncé hier la fermeture de son laminoir à fil machine situé dans son usine de Pohang. Cette décision vise à améliorer la rentabilité et à optimiser les opérations.Entré en service le 28 février 1971, le laminoir à fil machine n°1 a produit au total 28 millions de tonnes de fil machine. Ces produits ont été utilisés pour la fabrication de clous, de vis, et comme matériau de renforcement pour les pneus automobiles.Dans un communiqué, Posco a expliqué que cette fermeture s’inscrit dans un contexte de surproduction sur le marché mondial de l’acier, accentuée par une concurrence féroce avec des produits bon marché en provenance de Chine et d’autres pays. L’entreprise a également souligné que la vétusté des équipements avait pesé dans sa décision.