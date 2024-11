NIS : des soldats nord-coréens rattachés à des groupes russes auraient participé à des combats

Photo : YONHAP News

Le Service national du renseignement (NIS) avance que les soldats nord-coréens déployés en Russie ont été affectés à des brigades aéroportées et à d'autres d’infanterie de marine, et que certains d'entre eux ont participé à des combats. Lors de la réunion plénière de la commission parlementaire du renseignement, tenue ce matin, il a précisé que près de 11 000 nord-Coréens ont été envoyés à Koursk, fin octobre, après avoir suivi un entraînement d'adaptation dans le nord-est de la Russie.Les services secrets sud-coréens ont indiqué que, maintenant que les hommes de Kim Jong-un sont engagées sur le front, des victimes sont probablement à déplorer. Cependant, en ce qui concerne les rapports médiatiques sur la reddition, la capture, ainsi que les blessés et les morts, le NIS a souligné qu’il existe de nombreuses divergences sur les faits et qu'il est en train de vérifier ces informations.En outre, le renseignement sud-coréen a révélé que le Nord avait exporté des canons automoteurs de 170 mm et des lance-roquettes multiples de 240 mm, après les obus et les missiles.