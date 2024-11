Armes chimiques : la ville nord-coréenne de Hamheung suspectée d’être un centre de recherche

En Corée du Nord, la région nord de Hamheung est soupçonnée de jouer un rôle clé dans le développement et la recherche sur les armes chimiques, selon un rapport publié par le Royal United Services Institution (RUSI), cité mardi par Radio Free Asia (RFA).Cette zone abrite en effet des universités, des centres de recherche, ainsi que des installations de production, dont l'université d'industrie chimique de Hamhung et une branche de l'Institut national de chimie.Le groupe de réflexion britannique évoque la possibilité que des activités de recherche ou de production se déroulent en toute discrétion. Selon lui, des images satellites ont révélé la présence de structures militaires, d'entrées de tunnels et de lignes de chemin de fer à proximité de ces installations.Le RUSI a précisé qu’il ne pouvait pas exclure un lien direct entre cette région et le programme d’armement chimique de Pyongyang, bien qu'il ne l'ait pas pu prouver.