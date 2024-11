Météo : temps morose avec quelques précipitations à prévoir

Photo : YONHAP News

Difficile de prévoir avec exactitude la météo de ce troisième jeudi de novembre. En effet, la moitié nord du territoire devrait être principalement nuageuse. Néanmoins, des éclaircies pourraient avoir lieu pendant la journée, aussi bien que des averses de 5 mm selon les prévisions de Météo-Corée. Au sud, le temps devrait être plus calme avec simplement un ciel couvert et des épisodes d'ensoleillement.Concernant les températures, un léger redoux devrait être observé par rapport à hier. Si certaines valeurs sont toujours aussi fraîches dans la matinée, notamment 6°C à Séoul, 4°C à Daegu ou encore 2°C à Andong, elles seront plus agréables dans l’après-midi. Une moyenne nationale de 15°C est attendue. La maximale du jour sera pour l’île méridionale de Jeju avec 18°C.Par ailleurs, petit point noir de la journée. La concentration de particules fines sera mauvaise dans la région métropolitaine de Séoul et la province de Gyeonggi qui l’entoure.