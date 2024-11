Coup d’envoi officiel d’un secrétariat de coopération trilatérale Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

C’est désormais acté. La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont officiellement ouvert un secrétariat trilatéral. Et ce, conformément au récent accord de leurs dirigeants.En marge du sommet de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, à Lima, Yoon Suk Yeol, Joe Biden et Shigeru Ishiba sont convenus, vendredi dernier, de créer ce dispositif visant à développer, de manière systématique, la coopération entre leurs pays.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé avoir tenu, hier à son siège, une réunion inaugurale avec les représentants américains et nippons. Les participants ont alors évalué les résultats concrets que la collaboration des trois nations a donnés jusqu’à présent. Ils ont aussi discuté des moyens de bien gérer le nouvel organe. La direction de celui-ci est assurée à tour de rôle pendant une période de deux ans.Selon les explications du ministère, dans le cadre du secrétariat, les trois partenaires feront le point et coordonneront leurs projets de coopération dans divers domaines, allant de la sécurité aux échanges humains. Sans oublier l’économie et les hautes technologies.