Pyongyang et Moscou signent un nouveau protocole de coopération

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie ont signé hier un protocole faisant état des résultats de la 11e réunion de leur comité commun de coopération commerciale, économique, scientifique et technologique, tenue à Pyongyang.Selon l’information relayée aujourd’hui par l’agence officielle du pays communiste, la KCNA, le ministre nord-coréen des Relations économiques extérieures, Yun Jong-ho, et le ministre russe des Ressources naturelles, Alexander Kozlov, l’ont paraphé.Le royaume ermite n’a pas dévoilé la teneur de l’accord. Mais les médias russes ont rapporté que les deux alliés étaient convenus notamment d’augmenter le nombre de vols charters entre eux ou d’ouvrir un centre d’enseignement de la langue russe en Corée du Nord. Il a également été question de la visite de touristes russes dans les stations de vacances nord-coréennes.Kozlov, arrivé ce dimanche au Nord, a été reçu le lendemain par Kim Jong-un. Il l’a également été hier par le Premier ministre, Kim Tok-hun, avant de repartir. A cette occasion, le ministre russe a transmis un cadeau de Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a offert plus de 70 animaux au zoo de Pyongyang.Par ailleurs, la branche de Pyongyang du Parti des travailleurs et celle de Moscou du parti Russie unie, au pouvoir, ont elles aussi conclu un accord sur leur coopération et leurs échanges. C’était mardi dans la capitale russe.