Exportations : hausse annuelle de 5,8 % entre le 1er et le 20 novembre

Entre le 1er et le 20 novembre, les exportations ont augmenté de 5,8 % par rapport à la même période de l’an dernier. Leur montant s’est alors établi à 35,6 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes.Ce taux est supérieur à celui d’octobre, qui a été de 4,6 %, mais inférieur à ceux des trois précédents mois (7,1 % en septembre, 10,9 % en août et 13,5 % en juillet).A noter que sur cette période, il y a eu 15,5 jours travaillés, un nombre identique à celui d’il y a un an.Dans le détail, les ventes de semi-conducteurs, de navires et de périphériques informatiques ont fortement grimpé. A l’inverse, celles d’automobiles, d’équipements de télécommunication et de produits pétroliers ont reculé.Géographiquement, les expéditions vers la Chine et le Vietnam ont bondi, tandis que celles vers les Etats-Unis et le Japon ont fléchi.Toujours sur les 20 premiers jours du mois, le montant des importations a enregistré une baisse annuelle de 1 %, à 34,8 milliards de dollars. La balance commerciale a donc connu un excédent de 800 millions de dollars.