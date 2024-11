Photo : YONHAP News

Le président de la République est rentré aujourd’hui après avoir participé à deux sommets, ceux de l’Apec, le Forum de coopération économique Asie-Pacifique, et du G20. Ces grand-messes annuelles se sont tenues respectivement à Lima, la capitale du Pérou, et dans la ville brésilienne de Rio de Janeiro.En marge de ces assises multilatérales, Yoon Suk Yeol s’est entretenu à trois avec les dirigeants américain et japonais. Il a également rencontré en tête-à-tête le président chinois et le Premier ministre nippon.Le déploiement de soldats nord-coréens en Russie et la situation dans la région comme dans le monde ont été au cœur de leurs conversations.