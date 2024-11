Min Hee-jin démissionne de son poste chez ADOR et annonce intenter une action en justice contre HYBE

Photo : YONHAP News

Min Hee-jin, ancienne PDG d’ADOR, qui est actuellement en conflit avec la société de divertissement HYBE, a démissionné de son poste de membre du conseil d’administration de l’entreprise.Dans une déclaration officielle publiée hier, Min a annoncé sa décision de mettre fin à l’accord entre actionnaires signé avec HYBE, tout en déclarant son intention de demander des comptes à cette dernière pour violations contractuelles.Dans ce communiqué, elle a expliqué : « Malgré plus de sept mois de conflit avec HYBE, j’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour respecter l’accord entre actionnaires et ramener ADOR sur la bonne voie. Cependant, HYBE n’a jamais reconnu ses torts ni montré le moindre signe de changement. J’en suis venue à la conclusion que tout effort supplémentaire serait une perte de temps. »La jeune femme a également précisé son intention de prendre des mesures légales contre l’entité fondée par le puissant Bang Si-hyuk et les parties concernées pour leurs nombreuses pratiques illégales. Elle a ensuite conclu en déclarant : « Je vous invite à suivre avec intérêt mon nouveau parcours dans l’univers de la K-pop, que je vais continuer à développer. »En réponse à la démission de Min, ADOR a annoncé regretter cette décision unilatérale. Avant d’ajouter qu’ils continueront de soutenir NewJeans afin que le groupe féminin puisse grandir et évoluer davantage.