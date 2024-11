La Seoul Winter Festa revient dans six lieux emblématiques de la ville

Photo : YONHAP News

Le festival des lumières hivernal « Seoul Winter Festa », qui a attiré 7,4 millions de visiteurs en 2023, se tiendra à nouveau cette année dans six lieux emblématiques du centre-ville de Séoul.La municipalité a annoncé que l’édition 2024 se déroulera sur 24 jours, du 13 décembre au 5 janvier, sur la place de Gwanghwamun, sur les rives du Cheonggyecheon, sur la place de Séoul, au Dongdaemun Design Plaza (DDP) et à Bosingak. Lancé pour la première fois l’an dernier, cet événement regroupe divers événements hivernaux précédemment organisés séparément à travers la ville, en un seul et unique festival.Cette année, un effort particulier sera fait pour la cérémonie de compte à rebours pour le Nouvel an, conçue pour être dirigée par les citoyens. Au moment où la cloche de Bosingak retentira, un « Soleil de minuit » de 30 mètres de diamètre s’élèvera en arrière-plan, soit une taille deux fois plus grande que l'année précédente. Dans le même temps, 15 000 citoyens et touristes portant des bracelets LED verront ces derniers s’illuminer simultanément, créant un spectacle lumineux unique.Sur la place de Gwanghwamun, une grande structure en forme de sapin de Noël de 14 mètres de haut sera érigée, accompagnée d’un marché de Noël. Cette dernière ainsi que le DDP serviront également de toiles géantes pour présenter les œuvres de divers artistes numériques du monde entier.De plus, le festival s’associera cette année à la saison 2 de la série Netflix Squid Game, prévue pour le 26 décembre, afin de promouvoir Séoul comme un épicentre de la K-culture.Lee Hoe-seung, directeur du département culturel de la ville de Séoul, a déclaré : « Nous continuerons à développer la ville en tant que destination mondiale pour les festivals hivernaux, attirant des visiteurs du monde entier, même en hiver. »