Photo : YONHAP News

Le syndicat national des cheminots (KRWU) va entamer, le 5 décembre, une grève générale illimitée, si le gouvernement et la direction du Korail, l’entreprise publique des chemins de fer, restent campés sur leurs positions d’ici cette date. Il a déjà lancé lundi une grève dite du zèle.Le KRWU a fait cette annonce aujourd’hui. Alors pourquoi ce débrayage ? Il réclame pour l’essentiel une revalorisation salariale et plus d’effectifs.Si le syndicat et le patronat ne parviennent pas à s’entendre avant ce délai, des perturbations sont à prévoir sur quelques lignes.