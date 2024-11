Kim III : les négociations avec Washington l’ont convaincu de sa politique hostile

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a déclaré que son pays avait déjà essayé toutes les voies possibles pour négocier avec les Etats-Unis, mais que, malgré cela, leur politique hostile et agressive envers son pays n'avait pas changé.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a rapporté aujourd’hui que Kim Jong-un avait fait cette déclaration lors de l'ouverture du salon d'équipements militaires « Développement de la défense - 2024 », tenu jeudi à Pyongyang.Kim III a souligné que Washington étendait son alliance militaire partageant des armes nucléaires et déployait des actifs stratégiques sur la péninsule coréenne. Avant d’affirmer que la situation actuelle était la plus proche jamais vue d'une guerre nucléaire dévastatrice. Selon lui, seule la plus puissante défense nationale peut garantir la paix, la stabilité et le développement. Il a également annoncé l'intention de moderniser les forces armées et les équipements militaires, ainsi que de renforcer la capacité de défense, en s’adaptant aux nouvelles tendances de la guerre moderne.Lors de cette exposition, des armes de pointe récemment révélées par Pyongyang ont été présentées. Elles comprennent des missiles balistiques intercontinentaux, des missiles hypersoniques, des lance-roquettes multiples et des drones. Ont assisté à la cérémonie d’ouverture, des membres du Comité central du Parti des travailleurs et des commandants militaires, ainsi que des travailleurs et des scientifiques du secteur industriel militaire.