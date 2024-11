Yoon prévoit une réforme de la gouvernance

Photo : YONHAP News

De retour en Corée du Sud depuis jeudi, après avoir participé aux sommets de l'Apec et du G20 en Amérique du Sud, le président de la République devrait se concentrer à présent sur la réforme de l’administration du pays.Yoon Suk Yeol prévoit de procéder à un remaniement du gouvernement et du Bureau présidentiel. Ce dernier avait déjà entrepris des préparatifs pour un renouvellement des ressources humaines en fonction du calendrier du retour du chef de l’Etat. Celui-ci devrait d'abord réorganiser son équipe, avant d’effectuer un remaniement gouvernemental. Parmi les ministres potentiellement concernés par ce changement figurent le Premier ministre Han Duck-soo et quelques ministres en poste depuis le début du mandat présidentiel.Par ailleurs, un plan de réduction de la polarisation, incluant des mesures pour les petits commerçants et les entrepreneurs individuels, devrait être publié prochainement.Au chapitre diplomatie, le président Yoon prévoit de se préparer à l’entrée en fonction de la seconde administration Trump et d'organiser au plus tôt un sommet Séoul-Washington. D’autre part, pour améliorer les relations avec la Chine, il s’efforcera de renforcer la coopération avec Xi Jinping. En effet, à l'occasion du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique, une rencontre entre les deux dirigeants a eu lieu. Et à noter que dans le cadre du rassemblement de l’Apec de l'année prochaine, la possibilité d'une visite du président chinois en Corée du Sud est évoquée.