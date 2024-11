Météo : fin de semaine radieuse mais fraîche

Photo : YONHAP News

Le beau temps est au rendez-vous en cette fin de semaine. Le soleil ne manquera pas de réchauffer quelque peu les habitants du pays du Matin clair où les températures ne cessent de chuter.Dès aujourd’hui, le ciel est donc très dégagé sur tout le territoire. Attention tout de même au vent frais qui risque de souffler sur tout la moitié sud et la côte ouest. Selon Météo-Corée, les rafales pourraient atteindre 15 m/s.Concernant le mercure, il a affiché des valeurs basses ce matin dans la partie supérieure du pays : 2°C à Séoul et à Suwon, 3°C à Andong ou encore 4°C à Daejeon. Au sud, il a fait moins froid : 6°C à Daegu, 9°C à Busan et déjà 11°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, Séoul sera la ville la plus fraîche avec 10°C. Le reste du pays sera compris entre 11 et 13°C, à l’exception de plusieurs villes du sud dont Busan (15°C) et Jeju (17°C).Ce week-end, les températures seront quasiment similaires à celles d’aujourd’hui. A noter toutefois que les deux prochaines matinées seront plus froides. En effet, le mercure devrait se rapprocher davantage voire même descendre sous les 0°C dans plusieurs régions.