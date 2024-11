JCS : création d’un département des opérations multidomaines

Photo : YONHAP News

L'état-major interarmées (JCS) prévoit de créer le « département des opérations multidomaines ». Objectif : renforcer sa préparation dans les domaines de l'espace, du cyberespace et des électromagnétiques, qui émergent comme de nouveaux champs de bataille de l'avenir avec les avancées technologiques.Le gouvernement a annoncé ce matin que le ministère de la Défense avait notifié l'adoption d'un projet de loi pour modifier l’organisation du JCS. Le nouveau département sera chargé des opérations d'informations intégrées dans ces trois domaines. Il sera installé au sein du Bureau stratégique de l’état-major interarmées.Le ministère avait annoncé, dans son plan directeur « Réforme de la défense 4.0 » de l'année dernière, son intention de renforcer les capacités opérationnelles dans les trois domaines. Il inclut notamment le renforcement des systèmes d'armement spatiaux, la construction de capacités d'opérations cybernétiques et le développement des opérations électromagnétiques.Dans le cadre de cette réorganisation, les dénominations et les fonctions du département de planification stratégique et de celui de soutien militaire seront également modifiées.