Séoul-Washington-Tokyo : première réunion des chefs d'état-major des forces aériennes

Photo : YONHAP News

Les chefs d'état-major des forces aériennes de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon ont tenu, jeudi, leur première visioconférence. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’armée de l’air sud-coréenne.Lee Young-soo, David Allvin et Hiroaki Uchikura sont convenus de continuer à coopérer pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région, en réponse aux menaces de plus en plus sophistiquées de la Corée du Nord. Dans ce cadre, les forces aériennes des trois nations organiseront des réunions régulières entre leurs chefs d'état-major, et discuteront de l'élargissement des exercices aériens conjoints, récemment menés par leurs armées.En octobre 2023, ces forces aériennes avaient mené leur premier exercice commun. Cette année, elles avaient également effectué deux manœuvres lors de l’exercice Freedom Edge.