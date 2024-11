Seoul Metro : 27 trains retardés hier à cause de la grève de la lenteur

Photo : YONHAP News

Hier, au deuxième jour de la grève perlée du syndicat de Seoul Metro, 27 trains sur 3 189 ont été retardés de plus de 20 minutes. Il s'agit des rames de la ligne 1 dont une partie est exploitée conjointement avec le Korail, la compagnie nationale des chemins de fer.Le taux de ponctualité, qui était de 96 % la veille, a grimpé à 99 %. L’opérateur des huit premières lignes du métro de la capitale a déclaré qu’aujourd’hui, aucun retard n’avait été enregistré jusqu’à 8h du matin.Un responsable a indiqué que l’intervalle des trains sur les lignes touchées sera ajusté, et que des mesures seront prises concernant l’intervention des régulateurs de trafic.Pour rappel, les syndiqués de Seoul Metro ont entamé mercredi une action collective pour réclamer une augmentation des salaires de plus de 5 %, ainsi qu’un renforcement des effectifs. Ce mouvement se traduit notamment par la fermeture lente des portes des wagons ou la réduction de la vitesse de circulation.