Gallup-Corée : la popularité de Yoon se maintient à 20 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République se maintient à 20 % pour la deuxième semaine consécutive.Selon l’étude réalisée par Gallup-Corée entre mardi et jeudi auprès de 1 001 personnes, deux répondants sur dix ont évalué en effet positivement son bilan. Idem donc à la semaine précédente. Ils ont notamment apprécié ses actions diplomatiques.En revanche, 72 % des sondés portent un jugement négatif sur Yoon Suk-yeol, soit un point de plus que lors du dernier sondage, évoquant principalement les controverses entourant la Première dame.Sur le plan politique, 28 % des sondés soutiennent le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et 34 % le Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, soit respectivement une hausse d’un point et un statut-quo.Cette enquête a été réalisée par téléphone et présente un niveau de confiance de 95 % avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points.