Yoon annonce son intention de redynamiser l'économie et la vie de la population

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré qu’à la seconde moitié de son mandat, il relancerait la vitalité de l'économie et de la vie quotidienne de la population pour ouvrir une nouvelle ère de la classe moyenne.Yoon Suk Yeol s’est ainsi exprimé, ce matin, lors du 56e petit déjeuner national de prière, qui s'est tenu à l'hôtel Shilla à Séoul. Il a souligné qu’il faudrait s'attaquer à la polarisation, afin que tous les citoyens aient de l'espoir pour l'avenir et participent activement au développement du pays.Le chef de l’Etat a également annoncé qu'il intensifierait ses efforts pour mener à bien les quatre grandes réformes structurelles. Il a particulièrement évoqué la réforme médicale, en affirmant qu'il terminerait les tâches clés d'ici la fin de l'année. Avant de déclarer qu'il réaliserait à tout prix son objectif final de mettre en place un système de santé intégré au niveau local d'ici la fin de son quinquennat.Par ailleurs, en ce qui concerne la réforme de l'éducation, Yoon a assuré qu’elle serait menée méticuleusement pour mettre en place l'intégration des garderies et des maternelles, ainsi que la garde d'enfants après l’école.