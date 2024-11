Droits de l’Homme : Pyongyang condamne la résolution onusienne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fustigé la résolution sur les droits de l’Homme de ses habitants, adoptée par la Troisième commission de l’Assemblée générale des Nations unies. Selon la KCNA, son ministère des Affaires étrangères a critiqué, dans un communiqué, « une provocation politique qui déforme la réalité, et qui porte atteinte à la dignité et à la souveraineté du pays ».Concernant le fait que l’Onu y a accusé ses trois lois pour la première fois, le régime a dénoncé qu’elle met désormais en cause même les mesures visant à protéger sa culture saine et ses valeurs morales contre une infiltration étrangère. Les législations en question sont la loi sur le rejet de la pensée et de la culture réactionnaires, la loi sur la garantie de l'éducation de la jeunesse et la loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang.Le royaume ermite a souligné que cette résolution va à l’encontre de l’esprit de la Charte onusienne, en termes de respect de souveraineté d’un Etat et de non-ingérence dans les affaires intérieures.Rappelons que ce texte proposé conjointement par 61 nations dont la Corée du Sud, a été adoptée par consensus mercredi, lors d’une réunion qui s’est tenue au siège de l’Onu à New York.