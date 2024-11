Journée du kimchi : préparation de 1 122 kg de chou fermenté

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud célèbre la Journée du kimchi. C’est la première fête alimentaire à être officiellement reconnue comme journée nationale dans le pays. Cet événement dépasse désormais les frontières. 15 régions de quatre nations, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, ont également adopté cette journée consacrée à ce plat traditionnel coréen, à base de légumes salés, épicés et fermentés.Afin de fêter sa 5e édition, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales a organisé une cérémonie au Samcheonggak, situé dans l’arrondissement de Seongbuk, à Séoul. Dans ce cadre, 1 122 kilos de kimchi ont été concoctés par de nombreux citoyens pour marquer la date symbolique du 22 novembre. Parmi les participants, on retrouve des membres de l’Association de la culture et du sport, des GIs stationnés en Corée du Sud, des familles multiculturelles ainsi que des ménagères de l’Association des femmes de Jongno.Ces mets ainsi préparés ont été distribués à des voisins dans le besoin, en plus des 1 122 kilos de riz et 1 122 paquets de 500 grammes de porc.Le ministère a déclaré que le kimchi gagnait en popularité dans le monde, profitant de la hallyu, la vague coréenne, et ses exportations avaient augmenté de 3,1 % par rapport à l’an dernier. La ministre Song Mi-ryung a expliqué qu’elle fournira le soutien nécessaire pour rendre durable ce secteur, tout en promouvant la valeur de partage et de communauté, incarnée par le kimchi.