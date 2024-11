Défense : rencontre entre les ministres sud-coréen et japonais au Laos

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense, Kim Yong-hyun, et son homologue japonais Gen Nakatani se sont entretenus hier au Laos. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 11e réunion élargie des chefs de la Défense de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean).Lors de la réunion, les deux parties sont convenues de la visite de Nakatani en Corée du Sud d'ici la fin de l'année. Les détails de ce voyage seront finalisés prochainement. Si ce projet aboutit, ce sera le premier déplacement d’un ministre nippon de la Défense depuis 2015.Durant la discussion, les deux hommes ont exprimé leur profonde inquiétude face à la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, et se sont engagés à travailler étroitement avec la communauté internationale pour la contrer.Côté menace nucléaire et balistique nord-coréenne, ils ont partagé l’importance de la coordination entre Séoul et Tokyo et également celle trilatérale avec Washington, avant de convenir de renforcer leur alliance pour la sécurité.