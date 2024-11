Guerre en Ukraine : Séoul élargit l'interdiction de voyage à l'ensemble de Koursk

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a émis hier une alerte voyage de niveau 4 pour la région russe de Koursk à partir d’aujourd’hui minuit. Cette décision intervient alors que les combats entre l’armée ukrainienne et les forces russes et nord-coréennes s’intensifient dans cette zone. Ce niveau d’avertissement le plus élevé de son système consiste à une interdiction de voyager.Jusqu’à présent, cette mesure ne concernait que certaines zones de cinq régions de la Russie, situées à moins de 30 km de la frontière avec l’Ukraine.Par ailleurs, le Caucase du Nord et d’autres régions frontalières russes restent sous alerte de niveau 3, qui préconise de partir.Une visite ou un séjour dans les zones classées niveau 4 est passible de sanctions, conformément à la loi sur les passeports et aux règlements concernés.