Moscou menace Séoul de fortes représailles en cas de soutien militaire en Ukraine

Photo : YONHAP News

La Russie a prévenu qu'elle réagirait fermement si la Corée du Sud fournit des armes létales à l’Ukraine.Le ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde, lors d’une interview avec l'agence de presse russe TASS, la Corée du Sud que si ses armes sont utilisées pour tuer les Russes, les relations Séoul-Moscou seront complètement rompues.Andreï Rudenko a ensuite déclaré que « son pays mobiliserait tous les moyens de réponse nécessaires et que cela ne serait guère favorable à la sécurité de la Corée du Sud ». Il l’a ainsi appelée à évaluer la situation bien clairement et à donner la priorité à ses intérêts nationaux sur le long terme, afin de s'abstenir de « telles actions irréfléchies ».Pour rappel : lors d'une conférence de presse, tenue le 7 novembre dernier, le président sud-coréen avait évoqué un possible changement de la nature du soutien à fournir à l'Ukraine. Et ce, en réponse au déploiement des troupes nord-coréennes aux côtés des soldats russes.Effectivement, le Sud ne fournit jusqu'à présent qu’une aide humanitaire et économique en Ukraine. Or, la participation des militaires du royaume ermite à ces conflits leur permettra d'obtenir des expériences d'une guerre moderne. Ce qui constitue, pour Yoon Suk Yeol, une plus grande menace envers ses concitoyens. Le chef de l’Etat sud-coréen a alors déclaré qu'il serait logique d'adapter son soutien à Kyiv en fonction de l'intervention de Pyongyang à la guerre russo-ukrainienne. Précisant que l’envoi d’armes ne serait pas écarté.Concernant l'information selon laquelle les soldats nord-coréens étaient entrés en Ukraine, Rudenko a répondu qu'il s'agissait d'une tentative de justifier la pression militaire sur la Corée du Nord.