Météo : début de semaine marquée par une grande amplitude thermique

Photo : YONHAP News

Les températures vont faire un bond impressionnant entre ce matin et cet après-midi au pays du Matin clair. En effet, les valeurs ressenties en ce tout début de semaine ne dépassaient pas les 5°C, sauf sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju. Elles vont rapidement grimper au fil de la journée avant d’atteindre au moins les 15°C sur la quasi-totalité du territoire.Météo-Corée conseille donc aux habitants de se couvrir en conséquence afin d’affronter la matinée plutôt froide. Tout en pensant au réchauffement du temps en milieu de journée. Certaines villes observeront des écarts de températures entre ce matin et cet après-midi allant jusqu’à 14°C. Par exemple, Andong et Daejeon passeront respectivement de 1°C et 3°C à 15°C et 17°C. Au sud, cette amplitude thermique sera légèrement moins prononcée en raison des températures matinales déjà assez élevées.Concernant l’état du ciel, la journée a débuté par une belle période d’ensoleillement avec quasiment aucun nuage. Néanmoins, selon les prévisions de Météo-Corée, la situation risque de se dégrader. Des perturbations sont attendues en milieu d’après-midi. Tout le pays devrait donc être nuageux, avec des précipitations dans le sud-ouest. Et cette nuit, la pluie devrait sévir sur l’ensemble du territoire.