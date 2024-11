Exportations : en hausse pour le 13e mois d'affilée

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes ont augmenté pour le treizième mois consécutif et ont atteint, pour les dix premiers mois de cette année, 565,8 milliards de dollars. il s'agit d'une hausse de 9 % par rapport à la même période de l'an dernier.De son côté, la balance commerciale est excédentaire pour le 17e mois d'affilée. Elle s'est établie de janvier à octobre à 39,6 milliards de dollars, un record depuis 2018 où ce chiffre avait atteint 60,8 milliards.Ces résultats ont été rendus publics aujourd'hui lors de la réunion sur les exportations, présidée par le vice-ministre de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources.Neuf parmi les quinze principaux secteurs d'exportations nationaux ont vu augmenter leurs ventes à l'étranger. L’industrie des semi-conducteurs et celle de l'automobile se sont classées dans les deux premiers rangs en termes de valeur. Le domaine du chantier naval a lui aussi progressé de 20,2 %, pour atteindre 20 milliards de dollars.Selon Park Sung-taek, malgré les belles performances des industries exportatrices phares du pays, il faudra approfondir l'analyse de l'environnement du commerce extérieur, qui évolue rapidement ces derniers temps. Il a également annoncé soutenir les exportations afin de réduire les incertitudes de cette évolution et de tirer parti des opportunités qui pourraient s’offrir avec la nouvelle administration américaine.