Sado : Tokyo exprime ses regrets concernant l’absence de Séoul à sa cérémonie commémorative

Photo : YONHAP News

Le Japon a exprimé aujourd’hui ses regrets concernant la cérémonie commémorative en hommage aux travailleurs coréens de l'ancienne mine de Sado, qui s'est tenue sans la participation de la Corée du Sud.Lors d’une conférence de presse ce matin, le porte-parole du gouvernement japonais a déclaré que Tokyo n’était pas en position d’expliquer l’absence de Séoul à la cérémonie, mais qu’il regrettait que ce dernier n’y ait pas assisté. C’est la première fois qu’un haut responsable nippon mentionne publiquement l’absence de la Corée du Sud au service commémoratif.Rappelons que le Japon avait prévu d'organiser chaque année une cérémonie pour rendre hommage aux travailleurs forcés, y compris les Coréens. Et, ce pour obtenir l’accord du pays du Matin clair pour inscrire la mine de Sado au patrimoine mondial. Cependant, les deux parties n’avaient pas trouvé de terrain d’entente concernant le nom de l'événement et la liste des participants.En conséquence, les familles des victimes et les représentants du gouvernement sud-coréen ont décidé de ne pas participer à la cérémonie, organisée hier par Tokyo sur l’île de Sado. Ils ont tenu ce matin leur propre commémoration sur la même île.