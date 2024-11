Photo : KBS News

Les troupes ukrainiennes ont affronté des soldats nord-coréens sur le front dans le Koursk, en Russie. C’est ce qu’a rapporté dimanche l’agence de presse ukrainienne RBC.Le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes a déclaré que plus de 11 000 soldats nord-coréens avaient été déployés dans la région, et que certains d’entre eux avaient participé à des combats contre les troupes ukrainiennes. Anatoli Barhylevytch a précisé que la plupart des militaires nord-coréens faisaient partie d’unités régulières. Selon lui, ils se sont déguisés en membres des populations locales de la région extrême-orientale de la Russie et sont en possession de documents d'identité russes.Plus tôt, mercredi dernier, le Service du renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé que des soldats nord-coréens, rattachés à des brigades aéroportées et à d'autres infanterie de marine, avaient participé aux combats. Il a révélé qu’il disposait d’informations indiquant que certains d’entre eux avaient été tués. Il a ajouté qu’il examinait ces renseignements.Le média militaire américain Global Defense Corporation a rapporté, le même jour, qu’une attaque ukrainienne sur Koursk avec des missiles de croisière aurait causé la mort de 500 soldats du royaume ermite. La source de cette information n'a toutefois pas été précisée.