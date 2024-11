Billboard 200 : ATEEZ en tête avec Golden Hour: Part. 2

Photo : YONHAP News

Le groupe de K-pop ATEEZ s’est hissé au sommet du Billboard 200, classement hebdomadaire des 200 meilleures ventes d’albums aux Etats-Unis, avec son 11ᵉ mini-album « Golden Hour: Part. 2 ». C’est la deuxième fois qu’il atteint la première position de cette prestigieuse liste.Selon un article préliminaire publié aujourd’hui par Billboard, « Golden Hour: Part. 2 » a enregistré l'équivalent de 184 000 unités d’albums, se plaçant directement en tête dès son entrée dans le classement. Le Billboard 200 compile ses chiffres à partir des ventes physiques, des écoutes en streaming converties en unités d’albums (SEA), et des téléchargements numériques également convertis en unités d’albums (TEA).Pendant la période de comptabilisation, l’album du boys band a atteint 179 000 ventes physiques, se positionnant ainsi tout en haut du classement Top Album Sales. Les écoutes en streaming représentaient 5 000 unités, tandis que les téléchargements numériques restaient marginaux.Billboard a précisé que « Golden Hour: Part. 2 » est principalement chanté en coréen, et que cet album est le 26ᵉ disque non anglophone à décrocher la première place du Billboard 200. Cette année, il rejoint deux autres albums sud-coréens ayant atteint cette position : « ATE » de Stray Kids et « With YOU-th » de TWICE. Parmi ces 26 albums non anglophones classés premiers, 17 sont interprétés en coréen.« Golden Hour: Part. 2 » est le deuxième volet de la série « Golden Hour », visant à capturer les moments les plus éclatants d’ATEEZ. Cet album explore les thèmes de l’amour qui entourent le groupe et véhicule le message suivant : vivre intensément chaque instant est essentiel pour se découvrir pleinement.C’est la deuxième fois donc qu’ATEEZ décroche la première place du Billboard 200, après leur album « The World Ep. Fin: Will » sorti en décembre 2023. Parmi les artistes de K-pop ayant atteint le sommet du classement figurent BTS (6 fois), Stray Kids (5 fois), SuperM, BLACKPINK, TXT, NewJeans, TWICE, et ATEEZ.Lors d’une conférence de presse tenue pour célébrer la sortie de leur nouvel album, les membres d’ATEEZ ont déclaré : « La valeur d’ATEEZ réside dans les défis constants. Grâce à l’amour de nos fans, nous avons pu montrer avec plus de confiance ce que nous savons faire de mieux. » Concernant leur performance dans les classements, les huit garçons ont affirmé ne pas être obsédés par les chiffres et ont ajouté : « Nos fans apprécient davantage nos efforts sincères que les résultats eux-mêmes. »